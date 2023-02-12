Порядка 20 стран призвали Австрию запретить участие депутатов РФ в заседании ОБСЕ

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Представители 20 государств призвали Австрию запретить участие 15 российских политиков в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое запланировано на 23–24 февраля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующее письмо.

Ранее для въезда в страну Австрия одобрила визы вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и главе комитета ГД по международным делам от партии ЛДПР Леониду Слуцкому.

"Важно помнить, что российские парламентарии – составная часть власти и что они участвуют в преступлениях, совершаемых Россией на Украине каждый день", – следует из письма, поддержали которое, в том числе Франция, Польша и Украина.

При этом призыв к Австрии не подписали США. Там посчитали, что Вена должна самостоятельно принять решение, выдавать ли визы российским политикам.

Ранее политолог Андрей Суздальцев сообщил, что если РФ покинет организацию, объединение перестанет существовать. Он предположил, что ОБСЕ существует только из-за противостояния между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что вопрос распада организации стоит перед ее членами очень остро.



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