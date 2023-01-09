Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, с сегодняшней точки зрения есть смысл, чтобы РФ продолжала оставаться членом ОБСЕ. Дипломат подчеркнула, что сесть за один стол – не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".

"Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ – единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом", – заключила генсек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба минувшим летом заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад превратил площадку ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, организация пребывает в глубочайшем кризисе. По его словам, председательствующая в 2022 году в организации Польша свела результативность работы площадки к нулю.

Лавров заявил, что с учетом откровенно антироссийских настроений Польши это не стало неожиданностью.

До этого Польша отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе. В российском МИД это решение назвали провокационным и беспрецендентным, подчеркнув, что Варшава весь год рушила основы ОБСЕ.

Москва также направила запрос всем государствам – участникам ОБСЕ с просьбой оценить действия Польши.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!