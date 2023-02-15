Посольство РФ в США ответило на обвинения в "депортации" украинских детей

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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало обвинения Госдепа США в "депортации" украинских детей. Сообщение приводится в телеграм-канале диппредставительства.

"Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких – для передачи сирот под опеку", – заявили в посольстве.

Диппредставительство также уточнило, что Россия обеспечивает защиту жизней детей и их благополучие. Американскую сторону призвали дать "адекватную оценку действиям киевского режима", из-за которых дети оказываются под ударами.

Посольство РФ в США добавило, что ВСУ наносят целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе школам, детским садам и больницам. В результате за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка, еще 279 получили ранения.

В начале февраля глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что на беспорядочно расставленных украинскими войсками минах в регионе подорвались дети. В результате инцидента пострадала целая семья.



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