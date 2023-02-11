11 февраля, 21:08Политика
Порядка 170 мин ВСУ обнаружили в бывшем детсаду в Мариуполе – мэр города
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
171 украинскую мину калибром 82 миллиметра обнаружили в здании бывшего детского сада в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил мэр города Олег Моргунов.
"В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Иличевский район", – пояснил он.
Градоначальник уточнил, что речь идет о здании, расположенном по адресу улица Металлургов, до 187. Последний год его занимало отделение Пенсионного фонда России.
Отмечается, что после обнаружение снарядов само здание и соседние дома эвакуировали, после чего мины вывезли.
Ранее сообщалось, что более 40% всей украинской территории заминировано в связи с боевыми действиями. По данным аналитиков, территория Украины на данный момент является самой заминированной в мире.
В конце января стало известно о подрыве детей на беспорядочно расставленных ВСУ минах в Снигиревском районе Херсонской области.
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