Порядка 170 мин ВСУ обнаружили в бывшем детсаду в Мариуполе – мэр города

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

171 украинскую мину калибром 82 миллиметра обнаружили в здании бывшего детского сада в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил мэр города Олег Моргунов.

"В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Иличевский район", – пояснил он.

Градоначальник уточнил, что речь идет о здании, расположенном по адресу улица Металлургов, до 187. Последний год его занимало отделение Пенсионного фонда России.

Отмечается, что после обнаружение снарядов само здание и соседние дома эвакуировали, после чего мины вывезли.

Ранее сообщалось, что более 40% всей украинской территории заминировано в связи с боевыми действиями. По данным аналитиков, территория Украины на данный момент является самой заминированной в мире.

В конце января стало известно о подрыве детей на беспорядочно расставленных ВСУ минах в Снигиревском районе Херсонской области.



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