Аксенов рассказал о ходе строительства оборонительной линии в Крыму

Фото: kremlin.ru

Строительство фортификационной линии в Крыму идет согласно плану. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"Все по плану двигается. <...> Мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", – сказал он в интервью РИА Новости.

Аксенов отметил, что не может раскрыть детали строительства, но подчеркнул, что речь идет не просто о применении отработанных вековых технологиях обороны. Он также добавил, что в проекте принимает участие большое количество человек.

"Береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне", – подытожил чиновник.

Ранее глава Крыма рассказал, что создание оборонительной линии на полуострове поддержал сам Владимир Путин. Он назвал это предупредительной мерой. По его словам, на сооружениях будут проводить экскурсии, если оборонительная линия в итоге не понадобится.



В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!