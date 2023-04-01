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Переломный момент в конфликте на Украине может произойти уже в этом году, Киев лишится власти. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, победа России уже предопределена.

"Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий уверен, что конфликт завершится возвращением Россией контроля над историческими землями. По мнению политика, осенью все решится.

"И тут многое совпадет: и наши усилия, работа нашей армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи", – сказал Константинов.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет. Он также заявил, что власти Германии сделают все, чтобы продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что до достижения мира на Украине далеко из-за отсутствия каких-либо дипломатических усилий со стороны западных стран. Он указал, что на данном этапе трудно продвинуться дальше из-за западных поставок оружия Киеву.

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