Аксенов сообщил о готовности Крыма к возможному контрнаступлению ВСУ

Фото: kremlin.ru

Российская армия сформировала глубоко эшелонированную оборону в Крыму и делает все для защиты республики. ВС РФ готовы к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", – цитирует его ТАСС.

По словам Аксенова, решение о возведении оборонительных сооружений стало правильным.

"Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", – сказал глава Крыма.

Председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов добавил, что украинские войска не смогут перерезать сухопутный коридор, так как его укрепили российские силы.

"Стратегически враг победить Россию не может. Это все понимают. Нанести поражение нам невозможно. Поэтому им нужно создать хотя бы какой-то победный эффект, сделав какую-то успешную наступательную операцию с какими-то последствиями", – указал он.

По мнению Константинова, сегодняшние планы Киева могут быть отвлекающим маневром.

Ранее СМИ сообщили, что в Вашингтоне сомневаются, что предполагаемое "контрнаступление" Украины принесет значительные результаты. Это вызвано проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. Перспективы скромных результатов ожидаемого наступления также подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США, добавила пресса.

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