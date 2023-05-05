Российские силы устранили до 300 украинских военных и наемников на донецком направлении

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российская армия устранила до 300 украинских военных и иностранных наемников на донецком направлении. Министерство обороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Калиновка и Красное в ДНР.

"За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", – говорится в публикации.

Также российские войска ликвидировали два склада с боеприпасами 54-й и 110-й украинских механизированных бригад в районах Краматорска и Авдеевки в ДНР.

Ранее сообщалось, что в Марьинском районе ДНР неподалеку от населенного пункта Максимильяновка были поражены артиллерийский расчет украинских войск и 120-миллиметровая гаубица Д-30.

До этого стало известно, что российские штурмовые отряды освободили еще два квартала города Артемовска в ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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