МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутных войск ВСУ Сырского

Фото: mil.gov.ua

МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутных войск ВСУ генерала Александра Сырского, следует из базы розыска ведомства.

"Сырский Александр Станиславович. Разыскивается по статье УК РФ", – указали в МВД РФ без уточнения, по какой именно статье разыскивается командующий Сухопутных войск.

Ранее в министерстве объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Статья, по которой разыскивается генерал, также не уточняется.

До этого Сырский сообщал о скором наступлении украинской армии. В соцсетях он рассказал, что встретился с командирами, возглавляющими подразделения на лиманском направлении.