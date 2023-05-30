Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за оскорбление России

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и подчеркнул, что никто лучше Киева не противостоит злу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем", – заявил один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что украинская сторона истощает западные ресурсы. Он призвал перестать давать подачки Киеву.

Одна из пользователей указала на тот факт, что Запад потерял пять миллиардов долларов из-за некомпетентности киевских властей. Другой комментатор заявил, что мир видит, как украинская сторона проигрывает.

Ранее пользователи Twitter не оценили слова Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ. По мнению некоторых комментаторов, заявление украинского лидера говорит о сокращении западной поддержки Киева. Один из них подчеркнул, что Зеленского не волнует судьба его военных и он в любом случае ими пожертвует.