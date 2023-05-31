Американский сенатор Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах наступения

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Президент Украины Владимир Зеленский и его советники подробно ознакомили американского сенатора Линдси Грэма, посетившего Киев, с планами контрнаступления ВСУ. Об этом сенатор заявил в интервью газете Politico.

По словам Грэма, украинская сторона провела для него "подробный разбор" военных планов. Сенатор также назвал планы Украины по контрнаступлению "впечатляющими".

"В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев", – заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что руководство Украины уже приняло решения о том, когда и как будет проведено контрнаступление. По словам украинского лидера, все сроки уже назначены.