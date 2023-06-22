Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Значительных отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области не зафиксировали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", пишет РИА Новости.

Вместе с этим она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Херсонской области после затопления остается стабильной. По ее словам, в регионе зафиксировали единичные заболевания, инфекционных недугов ведомство практически не наблюдает.

Попова добавила, что на территории области организовали все необходимые профилактические мероприятия. Речь идет в том числе о вакцинации и дезинфекции.

Диверсия на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. По словам российских властей, дамбу подорвала украинская сторона. Похожим мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Спасатели продолжают обеззараживать территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо подчеркнул, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы. По последним данным, жертвами разрушения ГЭС стали 46 человек – они погибли. Еще 122 пострадали.

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