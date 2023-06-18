Попова заявила, что в России несколько лет почти нет случаев заболевания холерой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России на протяжении нескольких лет практически не фиксировались случаи холеры, однако риск остается всегда, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист", – передает РИА Новости ее слова.

Попова обратила внимание, что Роспотребнадзор прикладывал все усилия для того, чтобы не допустить распространения инфекции в стране.

Ранее вспышка холеры произошла в Претории – северном пригороде столицы ЮАР. В результате скончались 15 человек. До этого власти сообщали о 12 погибших от инфекции, с симптомами госпитализировали 37 пациентов. Всего выявили 100 человек с подозрением на холеру.

Вспышка холеры началась на юге Африки весной прошлого года, эпицентром стал юг Малави. В 2023 году очаги зафиксировали в восьми странах. Самое большое число заболевших в Малави (58 тысяч) и Мозамбике (26 тысяч).



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