МО РФ исследует патогены холеры и сибирской язвы из биолабораторий на Украине

Фото: 123RF/pongchart

Специалисты Минобороны РФ исследуют 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, обнаруженных в четырех биолабораториях на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кириллова, патогены холеры и сибирской язвы составили большую часть из общего числа обнаруженных возбудителей опасных болезней.

Вместе с тем генерал-лейтенант пояснил, что Россия имеет лекарства от данных заболеваний. В вопросе исследования патогенов МО РФ сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова к отражению биологических угроз, что гарантирует безопасность россиянам. Она также заверила, что работа в части обеспечения биобезопасности ведется на высоком профессиональном уровне.



США могут отремонтировать и переоснастить биолаборатории в странах бывшего СССР – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!