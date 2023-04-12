11:33Безопасность
МО РФ исследует патогены холеры и сибирской язвы из биолабораторий на Украине
Фото: 123RF/pongchart
Специалисты Минобороны РФ исследуют 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, обнаруженных в четырех биолабораториях на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать", – цитирует его РИА Новости.
По словам Кириллова, патогены холеры и сибирской язвы составили большую часть из общего числа обнаруженных возбудителей опасных болезней.
Вместе с тем генерал-лейтенант пояснил, что Россия имеет лекарства от данных заболеваний. В вопросе исследования патогенов МО РФ сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова к отражению биологических угроз, что гарантирует безопасность россиянам. Она также заверила, что работа в части обеспечения биобезопасности ведется на высоком профессиональном уровне.
США могут отремонтировать и переоснастить биолаборатории в странах бывшего СССР – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!