Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тувы

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Еще трем жителям Республики Тыва поставили диагноз "сибирская язва", сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в своем телеграм-канале.

Первого заболевшего госпитализировали в конце июня. Таким образом, на сегодняшний день диагноз подтвердили четырем гражданам в Барун-Хемчикском районе республики.

В Минздраве Тывы информацию пока не подтвердили.

Ранее в Барун-Хемчикском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Согласно предварительной информации, сибирскую язву диагностировали у жителя села Бижиктиг-Хая, который принимал участие в забое лошади для дальнейшей продажи ее мяса. Продукт приобрел житель города Ак-Довурак.

По информации Роспотребнадзора, после произошедшего в регионе началось эпидрасследование. Специалисты установили контактных лиц и провели дезинфекцию по месту пребывания гражданина.



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