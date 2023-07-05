10:50Общество
Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тувы
Фото: depositphotos/shmeljov
Еще трем жителям Республики Тыва поставили диагноз "сибирская язва", сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в своем телеграм-канале.
Первого заболевшего госпитализировали в конце июня. Таким образом, на сегодняшний день диагноз подтвердили четырем гражданам в Барун-Хемчикском районе республики.
В Минздраве Тывы информацию пока не подтвердили.
Ранее в Барун-Хемчикском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Согласно предварительной информации, сибирскую язву диагностировали у жителя села Бижиктиг-Хая, который принимал участие в забое лошади для дальнейшей продажи ее мяса. Продукт приобрел житель города Ак-Довурак.
По информации Роспотребнадзора, после произошедшего в регионе началось эпидрасследование. Специалисты установили контактных лиц и провели дезинфекцию по месту пребывания гражданина.
Очаги сибирской язвы удалось локализовать в РФ
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