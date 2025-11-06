06 ноября, 16:59В мире
Единственный в Исландии комар пережил снегопад и похолодание
Фото: depositphotos/ZanozaRu
Единственный в Исландии комар выжил после снегопада и резкого падения температуры. Об этом сообщает Iceland Review.
"На прошлой неделе, новый (и наименее желанный) житель Исландии, похоже, выжил", – пишет издание.
По мнению исследователей, его завезли в Исландию на самолете из другой страны.
Об обнаружении комаров в Исландии стало известно 21 октября. Энтомолог Бьерн Хьялтасон заметил "странную муху".
Позднее профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил наличие в государстве трех комаров. Он отметил, что насекомые принадлежат виду, устойчивому к холоду.
Семейство капибар остановило движение на дороге в Бразилии