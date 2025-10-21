Комаров впервые обнаружили в Исландии

Фото: depositphotos/ZanozaRu

В Исландии впервые обнаружили комаров. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на энтомолога Бьерна Хьялтасона.

"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", – рассказал Хьялтасон.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение трех комаров. Он отметил, что они принадлежат виду Culiseta annulata – комарам, отличающимся повышенной устойчивостью к холоду.

