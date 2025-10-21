Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 15:48

В мире

Комаров впервые обнаружили в Исландии

Фото: depositphotos/ZanozaRu

В Исландии впервые обнаружили комаров. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на энтомолога Бьерна Хьялтасона.

"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", – рассказал Хьялтасон.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение трех комаров. Он отметил, что они принадлежат виду Culiseta annulata – комарам, отличающимся повышенной устойчивостью к холоду.

Ранее в британской деревне Пембри нашли гигантскую тушу морского существа. По данным СМИ, это мог быть кит. Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить вид и причины смерти.

В США клонировали хорька от особи, которая погибла в 1988 году

Читайте также


животныеза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика