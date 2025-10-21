21 октября, 15:48В мире
Комаров впервые обнаружили в Исландии
Фото: depositphotos/ZanozaRu
В Исландии впервые обнаружили комаров. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на энтомолога Бьерна Хьялтасона.
"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", – рассказал Хьялтасон.
Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение трех комаров. Он отметил, что они принадлежат виду Culiseta annulata – комарам, отличающимся повышенной устойчивостью к холоду.
Ранее в британской деревне Пембри нашли гигантскую тушу морского существа. По данным СМИ, это мог быть кит. Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить вид и причины смерти.
В США клонировали хорька от особи, которая погибла в 1988 году