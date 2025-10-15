CEE: в Эквадоре найден янтарь с насекомыми возрастом 112 млн лет

Фото: nature.com

Ученые Барселонского университета нашли в восточной части Эквадора залежи янтаря возрастом около 112 миллионов лет, которые сохранили в себе остатки древнего леса мелового периода. О результатах исследования сообщает Communications Earth & Environment (CEE).

Уточняется, что были обнаружены два вида янтаря – один образовался под землей, а второй появился на поверхности. Находка относится к геологической формации Холлин. Из 60 изученных образцов янтаря в 21 нашли различные включения – представителей отряда шестиногих, пять отрядов насекомых, включая мух, ос и жуков, а также фрагмент паутины.

Кроме того, был проведен дополнительный анализ, который выявил пыльцу, споры и остатки растений, что позволяет воссоздать климат и тип растительности того региона.

Выяснилось, что данная экосистема в меловой период представляла собой теплый и влажный хвойный лес с высоким содержанием смолообразующих растений.

Ранее янтарь с подобным уровнем сохранности находили в основном в северном полушарии – на Балтике, в Ливане и Мьянме. Обнаруженное месторождение в Эквадоре позволит восполнить пробел в данных о наземных экосистемах южных широт.

Ранее в Калининградской области добыли кусок янтаря, в котором был обнаружен таракан возрастом до 40 миллионов лет. Его нашли во время ручной сортировки, камень весит 7 граммов, его размер – 41 на 21 миллиметр.

Сохраненный в нем представитель тараканообразных оказался крупнейшим из найденных за последние пять лет. Это не тот таракан, который обитает в этих широтах. Похожие виды можно встретить в районе тропиков.

