Двое иностранцев задержаны в Москве за вербовку в террористическую ячейку

Фото: sledcom.ru

В Москве задержали двоих иностранцев, которые вербовали мигрантов в террористическую ячейку. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным правоохранителей, не позднее апреля 2025 года задержанные 1986 и 1987 годов рождения вербовали трудовых мигрантов для вступления в ряды организации. Действия злоумышленников координировали идеологи, располагающиеся в европейских странах.

"Противоправная деятельность выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, оперативных сотрудников ФСБ России и СГБ Республики Узбекистан", – передает слова Петренко пресс-служба СК.

В местах проживания радикалов были найдены и изъяты материалы, запрещенные в России и пропагандирующие деятельность международной террористической организации, средства связи и электронные носители информации, которые содержали сведения о методах и формах организации противоправной деятельности.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Иностранцам предъявлены обвинения в создании деятельности террористической организации и участии в ней.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее в столице задержали участника экстремистской организации. По данным следствия, подозреваемый с 2022 по 2023 год вербовал лиц в сообщество, чтобы подорвать основы конституционного строя и воспрепятствовать законной деятельности органов государственной власти России.

У мужчины дома выявили оружие, многочисленные экстремистские материалы и иностранных граждан, которых затем передали правоохранителям для проверки на соблюдение миграционного законодательства.