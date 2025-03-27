ФСБ опубликовала переговоры украинского вербовщика с российским военным

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Опубликованы телефонные переговоры и переписки в Telegram сотрудника украинских спецслужб с российским военнослужащим из Читы. Соответствующие материалы были предоставлены Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Сперва вступила в диалог девушка, которая представилась сотрудницей отдела "Стран СНГ Центра Восточная Европа" RAND (признана в России нежелательной организацией). Она отправила в чат фото своего руководства – директора европейского филиала корпорации Ганса Пунга, а после сообщила, что им необходимо получить данные о стратегической российской авиации.

Российский военнослужащий спросил в переписке, что ее конкретно интересует. Девушка сообщила, что с мужчиной свяжется ее коллега. Ответил на вопрос россиянина сотрудник украинских спецслужб, который вел диалог от имени американской корпорации RAND Corporation. Он заявил, что им важна информация, связанная с организационно-штатной структурой авиации России, их укомплектованность, а также сведения о средствах поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

После этого военный указал, что не согласен с размером оплаты своей деятельности в 100 долларов, которую озвучила девушка. Представитель украинских спецслужб заявил в ответ на это, что данная сумма является усредненной и за хорошие сведения можно получить до 1 000 долларов.

ФСБ России выявила схему по вербовке россиян украинскими спецслужбами под прикрытием американской корпорации RAND Corporation 27 марта. Жертвами, как сообщили российские спецслужбы, становились люди, связанные с военной службой. Таким образом украинские спецслужбы пытались получить секретную информацию о проведении СВО.

