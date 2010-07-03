В жилом доме в Красноярске произошел хлопок

Хлопок произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
Инцидент произошел на Аральской улице в доме № 14. Специалисты вывели из жилого дома 37 человек, в том числе троих детей.
По данным ведомства, в результате хлопка произошло деформирование одной из стен между мусоропроводом и лестничной площадкой. Также в одном из подъездов выбиты стекла, частично пострадали стекла балконов некоторых жильцов.
В главке добавили, что конструкции дома обследуют на предмет повреждений. Угрозы обрушения дома нет. На месте ЧП работают специалисты. Причина взрыва пока не называется.
Ранее сообщалось, что в Ангарске при взрыве газовоздушной смеси с последующим пожаром в доме пострадали 12 человек. Шесть детей и двое взрослых были доставлены в больницы. Четверым пострадавшим оказали помощь амбулаторно.
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