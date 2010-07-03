Хлопок прогремел в жилом доме в подмосковном Ликино-Дулеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одной из квартир в подмосковном Ликино-Дулеве произошел хлопок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на улице Текстильщиков в доме № 8. Уточняется, что по указанному адресу произошел хлопок неизвестного происхождения, в результате которого пострадал один человек.

По словам собеседника агентства, в комнате от удара выбито стекло. Несущие конструкции не повреждены, пожара не последовало.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, у них диагностированы ожоги.

