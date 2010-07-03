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Происшествия

16:05

Один человек пострадал при хлопке газа в Чите

происшествия

Фото: соцсети

Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в квартире многоэтажки в Чите.

"На улице Весенняя при натяжке потолков в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС РФ.

Произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров. На опубликованных в соцсетях снимках видно, что частично поврежден один из балконов дома.

Пожар был оперативно ликвидирован. Эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры.

В середине сентября хлопок произошел в жилом доме в Красноярске. Инцидент произошел на Аральской улице в доме № 14. Специалисты вывели из жилого дома 37 человек, в том числе троих детей. Произошло деформирование стены между мусоропроводом и лестничной площадкой, в одном из подъездов выбило стекла.

Еще один подобный случай произошел в подмосковном Ликино-Дулеве, где в однокомнатной квартире на улице Текстильщиков произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате пострадал один человек.

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