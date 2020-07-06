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Происшествия

06 июля, 22:12

Разгерметизация газопровода произошла в Дзержинске под Нижним Новгородом

происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Разгерметизация магистрального газопровода случилась в городском округе Дзержинск Нижегородской области. Об этом ТАСС заявили представители ГУ МЧС по региону.

Данное ЧП один из очевидцев принял за падение самолета, информация не была подтверждена.

Сообщалось, что легкомоторный самолет якобы потерпел крушение под Нижним Новгородом в районе Игумновского шоссе. Предполагалось, что разбился кукурузник Ан-2.

"В указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания", – говорится в сообщении экстренного ведомства.

Этот газопровод расположен в отдалении от населенных пунктов, в связи с чем угрозы для местных жителей происшествие не представляет, добавили в МЧС.

На место прибыли 27 человек и восемь единиц техники, последствия аварии устраняются.

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