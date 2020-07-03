Пожар произошел в строении в Балашихе

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Несколько человек пострадали при пожаре, который произошел в строении в городском округе Балашиха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу городской округ Балашиха, деревня Фенино. Есть пострадавшие", – уточнили в ведомстве.

Также в МЧС сообщили, что возгорание было оперативно устранено. К тушению пожара привлекли 20 человек и 7 единиц спецтехники.

Накануне крупный пожар произошел на Тверской улице Москвы. Огонь удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Для тушения пожара потребовалось полностью перекрыть движение транспорта в районе места происшествия.