Восстановлено движение по Тверской улице в сторону центра

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Восстановлено движение по улице Тверская в сторону центра. Ранее пришлось перекрывать проезжую часть в обе стороны из-за пожара, сообщает Дептранс.
Пожар произошел на Тверской в доме 24, находящемся на реконструкции. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.
Перекрытия вводились от Триумфальной площади до Бульварного кольца. К настоящему моменту пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы, перекрытия ввели по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской. Маршруты нескольких автобусов изменены.
Пожар произошел в доме на Тверской улице
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