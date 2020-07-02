Восстановлено движение по Тверской улице в сторону центра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Восстановлено движение по улице Тверская в сторону центра. Ранее пришлось перекрывать проезжую часть в обе стороны из-за пожара, сообщает Дептранс.

Пожар произошел на Тверской в доме 24, находящемся на реконструкции. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Перекрытия вводились от Триумфальной площади до Бульварного кольца. К настоящему моменту пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы, перекрытия ввели по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской. Маршруты нескольких автобусов изменены.