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Москва 24

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Происшествия

02 июля, 22:16

Опубликовано видео из сгоревшего здания на Тверской улице

происшествия пожар эксклюзив


Опубликовано видео из здания на Тверской улице, где произошел пожар. На кадрах видно обгоревшее помещение.

Как рассказал телеканалу Москва 24 владелец здания Александр Лебедев, в доме шла подготовка к капитальному ремонту, поэтому все лишнее было вывезено. Он не смог сказать, подлежит ли здание восстановлению.

Пожар произошел днем 2 июля в доме 24. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

По предварительным сведениям, очаг возгорания находился на втором этаже. Затем огонь перешел на третий и четвертый этажи. Из-за пожара пришлось перекрывать Тверскую в обе стороны.

Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас пожар уже ликвидирован. Следственные органы выясняют причину случившегося.

Одной из возможных версий называетсянарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

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