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Городские службы убрали свыше 28 млн кубометров снега с улиц и дворов Москвы

Более 28 млн кубометров снега вывезли с московских улиц за неделю
город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы заканчивают работы по ликвидации последствий сильного снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, за неделю с улиц и дворов Москвы было убрано более 28 миллионов кубометров снега.

Бирюков подчеркнул, что сейчас все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

"На протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний", – рассказал заммэра.

Он также уточнил, что за короткий срок коммунальщикам Москвы удалось убрать с улиц огромный объем снега. Сбоев в движении общественного транспорта города допущено не было, заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в Москве может побить более чем полувековой рекорд и достичь 70 сантиметров. Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков уточнил, что на данный момент в столице по норме должно быть 38–39 сантиметров снега.

Высота сугробов в Москве может побить полувековой рекорд

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