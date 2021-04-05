Врач рассказала о заболеваниях, которые обостряются в солнечную погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 рассказала о заболеваниях, которые обостряются на солнечном свете. Она также объяснила причины и проявления недугов.

"Есть два типа людей, которые плохо переносят солнечную погоду. Первая – это люди, у которых есть аллергия на солнце. У них, как правило, нехватка витамина D и дисбактериоз. Это причины аллергии", – рассказала Лапа.

Вторая категория людей, у которых возникают сложности в нахождении на солнечном свете, по словам терапевта, страдает сосудистыми заболеваниями печени.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Вторая категория – это люди с сосудистыми заболеваниями печени, у которых формируется ангиоотек. Ангиоотек формируется, как правило, при инвазии либо вирусах.

Эти люди сложно переносят безоблачную погоду, так как солнце активирует у них выработку определенных гормонов, которые вызывают на теле гормональные пятна, отмечает терапевт.

Также Лапа объяснила причины головных болей у москвичей с приходом весны. По ее словам, мигрени и головные боли – это яркие признаки обострения хронических заболеваний сосудов, в частности вегетососудистой дистонии (ВСД). По ее словам, период ухудшения состояния как раз приходится на смену сезонов осенью и весной.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, с чего начать путь к правильному питанию. По ее словам, прежде всего необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.