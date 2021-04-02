Врач рассказал, чем опасна работа с кровати на удаленке

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Врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов сообщил Москве 24, что работать дома с кровати в положении сидя или лежа может быть опасным для организма и приводить к различным заболеваниям.

В условиях удаленки многие россияне, у которых дома нет специально оборудованного места, стали работать с диванов и кроватей.

"Это категорически не рекомендуется. Это очень опасно для опорно-двигательного аппарата, а значит, и для внутренних органов", – заявил Фролов.

Врач объяснил, что при такой работе идет напряжение ментальных когнитивных (то есть умственных) функций. И длительное нахождение в неправильной позиции в рабочем состоянии приводит к напряжению определенных групп мышц и фасций.





Владимир Фролов врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Нарушается гармония всего мышечно-скелетного комплекса. В результате нарушается иннервация внутренних органов (их снабжение нервами для связи с центральной нервной системой. – Прим. Москвы 24), возникают проблемы с внутренними органами.

Из-за уменьшения движения в мышцах происходят физиологические изменения, при последующей нагрузке возникают проблемы на уровне скелетно-мышечной системы, отметил Фролов. Могут возникнуть проблемы с позвоночником, особенно шейно-воротниковой зоной. "Когда длительное время шея и верхний грудной отдел находятся в неоптимальной позиции, это все сказывается в том числе на микроциркуляции и кровоснабжении", – сообщил остеопат.





Владимир Фролов врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Могут возникнуть и проблемы с глазами, так как при работе за компьютером приходится очень мощно напрягать в том числе и все зрительные мышцы.

По словам эксперта, в конечном итоге работа с кровати или дивана в неправильном положении может привести к эмоциональному дискомфорту. "Психика, внутренние органы и опорно-двигательный аппарат – страдает практически все. В результате возникающие как бы невзначай какие-то эмоционально-психические реакции объясняются именно этим", – сообщил Фролов.

Врач уточнил, что такие ситуации могут приводить к депрессии. И часто депрессия возникает на фоне хронической боли в организме, возникающей из-за тех же проблем с опорно-двигательным аппаратом или внутренними органами.

"Проблема может быть не там, где болит. Она может быть отдаленной. Результатом могут являться те же самые головные боли, нарушение зрения, шум в ушах, нарушение микроциркуляции в головном мозге", – подчеркнул Фролов. Кроме того, по словам врача, неправильное положение при работе в итоге может приводить к раздражительности, тревожности и хронической усталости.





Владимир Фролов врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Категорически нельзя работать с кровати. Во-первых, это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана. Это нужно очень серьезно отслеживать.

Фролов подчеркнул, что невозможно расположиться для работы на кровати так, чтобы не навредить организму. "Таких положений нет. Не надо обманывать себя, лучше сесть за стол в максимально удобной позиции. И каждые 45 минут нужно делать небольшой перерыв для глаз и разминку для опорно-двигательного аппарата", – сообщил врач.

Проводить профилактику всех заболеваний при сидячем рабочем положении помогут любые физические упражнения: работа с гантелями, отжимания, домашний турник, заключил Фролов.

Ранее врачи назвали последствия регулярного недосыпа. Это может быть артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.