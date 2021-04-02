Врач рассказал, чем опасна работа с кровати на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов сообщил Москве 24, что работать дома с кровати в положении сидя или лежа может быть опасным для организма и приводить к различным заболеваниям.
В условиях удаленки многие россияне, у которых дома нет специально оборудованного места, стали работать с диванов и кроватей.
"Это категорически не рекомендуется. Это очень опасно для опорно-двигательного аппарата, а значит, и для внутренних органов", – заявил Фролов.
Врач объяснил, что при такой работе идет напряжение ментальных когнитивных (то есть умственных) функций. И длительное нахождение в неправильной позиции в рабочем состоянии приводит к напряжению определенных групп мышц и фасций.
Из-за уменьшения движения в мышцах происходят физиологические изменения, при последующей нагрузке возникают проблемы на уровне скелетно-мышечной системы, отметил Фролов. Могут возникнуть проблемы с позвоночником, особенно шейно-воротниковой зоной. "Когда длительное время шея и верхний грудной отдел находятся в неоптимальной позиции, это все сказывается в том числе на микроциркуляции и кровоснабжении", – сообщил остеопат.
По словам эксперта, в конечном итоге работа с кровати или дивана в неправильном положении может привести к эмоциональному дискомфорту. "Психика, внутренние органы и опорно-двигательный аппарат – страдает практически все. В результате возникающие как бы невзначай какие-то эмоционально-психические реакции объясняются именно этим", – сообщил Фролов.
Врач уточнил, что такие ситуации могут приводить к депрессии. И часто депрессия возникает на фоне хронической боли в организме, возникающей из-за тех же проблем с опорно-двигательным аппаратом или внутренними органами.
"Проблема может быть не там, где болит. Она может быть отдаленной. Результатом могут являться те же самые головные боли, нарушение зрения, шум в ушах, нарушение микроциркуляции в головном мозге", – подчеркнул Фролов. Кроме того, по словам врача, неправильное положение при работе в итоге может приводить к раздражительности, тревожности и хронической усталости.
Фролов подчеркнул, что невозможно расположиться для работы на кровати так, чтобы не навредить организму. "Таких положений нет. Не надо обманывать себя, лучше сесть за стол в максимально удобной позиции. И каждые 45 минут нужно делать небольшой перерыв для глаз и разминку для опорно-двигательного аппарата", – сообщил врач.
Проводить профилактику всех заболеваний при сидячем рабочем положении помогут любые физические упражнения: работа с гантелями, отжимания, домашний турник, заключил Фролов.
Ранее врачи назвали последствия регулярного недосыпа. Это может быть артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.
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