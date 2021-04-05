В Москве в середине недели может выпасть почти половина месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели, сообщается на портале "Метеоновости".
"Глубокий атлантический циклон вернет в столицу и снег, и морозец. Погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Столичный регион накроют тяжелые серые облака, усилится ветер. И это станет началом ненастья, которое подпортит репутацию нынешнего апреля. В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, за это время в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков.
Уточняется, что при такой погоде особенно осторожными следует быть пешеходам и автомобилистам.
"Вновь дороги местами превратятся в лужи, которые в утренние часы будет прихватывать ледок. Те автолюбители, что поспешили перейти на летний режим эксплуатации, должны быть предельно осторожными. И пешеходам такая погода приятности не добавит", – отметили специалисты.
Эти погодные условия продлятся до середины пятницы. Уже в выходные горожан вновь порадуют солнце и тепло.
При этом в связи с сильными порывами ветра в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр России.
"Погода в Москве потенциально опасна. Ветер, порывы до 15 метров с секунду. Период предупреждения – с 11:00 6 апреля до 18:00 6 апреля", – отмечено в сообщении.
В Подмосковье предупреждение действует с 8:00 до 19:00 6 апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве на неделе полностью растает снег, горожан ждут 12 градусов тепла и дожди. Уже в среду к столичному региону подойдет южный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду.
В Москве установилась переменчивая погода
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