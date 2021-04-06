Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 1 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 1 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Такой показатель в столице был зафиксирован к 09:00. При этом за последние 12 часов в городе не было осадков.

Ранее сообщалось, что снег в Москве полностью растает на этой неделе. По данным синоптиков, этому поспособствуют обильные дожди.

В частности, в середине недели в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Уточнялось, что при такой погоде особенно осторожными следует быть пешеходам и автомобилистам.