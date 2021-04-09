Более 60% месячной нормы осадков выпало в столице с начала апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С начала апреля в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости".
В ночь на четверг, 8 апреля, под влиянием атмосферных фронтов в столице начался дождь. К утру он сменился мокрым снегом, который периодически возобновлялся до вечера. Местами снег высотой до 1 сантиметра сохранился и в ночь на пятницу, отмечают синоптики.
"По данным Метеобюро Москвы и Московской области, за сутки на город выпало до 15 миллиметров осадков – самое большое количество за текущий месяц. В результате накопленная за апрель сумма осадков в городе превысила 60% от месячной нормы", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, минувший день стал первым в этом месяце с отрицательной аномалией температуры воздуха.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Москву на следующей неделе накроют летние кратковременные дожди, сменяющиеся ясной погодой. При этом осадки начнут выпадать со среды. До этого дня дождей не предвидится.
Первая весенняя гроза прогремела в Москве
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