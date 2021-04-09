Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу москвичей ожидает интенсивный рост атмосферного давления.
По его словам, оно повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба, а к выходным вырастет до 760 миллиметров, тогда как нормой для столицы является 748 миллиметров.
"Это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды", – сказал метеоролог ТАСС.
9 апреля в городе установится переменная облачность без осадков. Температура составит 9-11 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.
Вильфанд добавил, что в воскресенье, 11 апреля в Москву придет майская погода, воздух прогреется до 15-18 градусов.
"Начнет наиболее заметно меняться погода в субботу: амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом", – уточнил специалист.
При этом ночные температуры в столице будут от 0 до минус 2 градусов, а по области – до минус 5. Синоптик отметил, что такая погода продержится до середины следующей недели.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила метеочувствительных и пожилых людей о нехватке кислорода в воздухе.
Первая весенняя гроза прогремела в Москве
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