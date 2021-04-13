Ученый назвал козырь России в условиях изменения климата

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Большая территория страны может стать спасением для россиян при изменении климата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимира Катцова.
"Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица Земли, располагает значительным адаптационным потенциалом", – пояснил Катцов.
Ранее россиян предупредили об ускорении изменения климата. С учетом данных 2020 года прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса при среднемировом показателе 0,18 градуса, отметили специалисты.
Зафиксированные изменения могут быть частью собственных колебаний климата, однако есть вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать, подчеркнули метеорологи.
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