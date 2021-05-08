В столичном регионе 8 мая ожидаются дожди

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В субботу, 8 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, сообщает портал "Метеоновости".

Москва и Подмосковье будут находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. Также синоптики прогнозируют дожди.

"Максимальная температура в Москве 11–13 градусов, по области 10–15 градусов. Ветер юго-восточного направления 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80 процентов.

Ранее сообщалось, что лето в столице выдастся теплым, в начале и конце сезона погода будет засушливой, а в июле – более влажной.

