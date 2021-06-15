Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник в столице ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. Воздух при этом прогреется до 28 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, 15 июня столичный регион останется под влиянием теплого сектора циклона.

"Переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температура в столице повысится до плюс 26–28, в Подмосковье – от 25 до 30 тепла", – цитирует Леуса РИА Новости.

Ветер западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, и к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

В среду, 16 июня, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.

Жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.

В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется ее понижение.