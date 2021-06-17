Москвичей предупредили об ухудшении экологической и пожароопасной ситуаций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ухудшение экологической и пожароопасной ситуаций ожидается в Москве на выходных. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
По прогнозу эксперта, в столице возрастет коэффициент пожароопасности. Ситуацию усугубит летающий везде тополиный пух.
"Люди сейчас потянутся на природу, на водоемы. Костры, окурки. Это все может стать обратной стороной медали прекрасной погоды", – продолжил Тишковец.
В то же время в городе в худшую сторону изменится экологическая ситуация. По мнению метеоролога, вредные выхлопы автомобилей не будут уходить из атмосферы из-за антициклона.
"Будет происходить накопление вредных примесей, которые не будут выветриваться", – подтвердил Тишковец.
Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. По словам синоптиков, Москва на длительное время попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.
Грядущая жара заставит москвичей соскучиться по дождям – синоптики
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