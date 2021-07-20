Власти рассказали, как идет борьба с лесными пожарами в Якутии

Якутию охватили лесные пожары. Общая площадь, пройденная огнем, достигла более 1,5 миллиона гектаров. Сразу 48 населенных пунктов и столица республики Якутск оказались в зоне задымленности. Рассказываем, что сейчас происходит в регионе и как продвигается борьба с пылающей стихией.



Огонь повсюду

С 23 июня в Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Масштабные пожары в регионе спровоцировала сухая и жаркая погода. По данным Авиалесохраны, на сегодняшний день на территории республики наблюдается 205 природных пожаров. В 11 районах сохраняются высокие классы пожарной опасности.

В пресс-службе Минэкологии региона рассказали, что огонь вплотную подобрался сразу к восьми населенным пунктам. Причем четыре пожара пылают на расстоянии менее пяти километров, заявили в ведомстве.

От огненной стихии пострадал и национальный парк "Ленские столбы". По словам директора нацпарка Аркадия Семенова, к 20 июля на территории зафиксировано четыре пожара на площади свыше 23 тысяч гектаров. Семь пожаров удалось ликвидировать, три из действующих возгораний смогли локализовать, сообщил Семенов.

В дыму оказались сразу 48 населенных пунктов. В Якутске 20 июля зафиксировали превышение в воздухе предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 1,33–2 раза. Над городом стоит плотный дым, чувствуется запах гари.

Ветром все это заносит из соседнего Горного района, охваченного пожарами. Власти советуют местным жителям ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна и двери. Дым начал доходить даже до соседних регионов. В частности, о проблеме сообщили в правительстве Хабаровского края.

Вместе с тем в Якутии из-за плохой видимости остановили движение паромов и судов на реке Лене, отметили в региональном правительстве. Работа аэропорта Якутска 18 июля была парализована, позже прием и отправку рейсов удалось восстановить. Временно пришлось перекрыть дорогу регионального значения "Анабар" из-за пожара вблизи трассы и сильного задымления.

Сложная обстановка с лесными пожарами сейчас наблюдается во многих регионах России. Больше всего напряженность нарастает в Карелии, где из населенных пунктов эвакуировали более 600 человек. В связи с этим в республику отправился глава МЧС Евгений Зиничев. По данным Авиалесохраны, специалисты по всей стране ликвидируют пожары на площади более 836 тысяч гектаров.



Брошены все силы

За минувшие стуки в Якутии удалось ликвидировать 27 лесных пожаров на общей площади более 56 тысяч гектаров, сообщили в Минэкологии региона. На территории 16 районов проводятся работы по тушению 92 возгораний, отметили в ведомстве. Всего к ликвидации пожаров в Якутии привлечено более двух тысяч человек и 290 единиц техники. Силы стягиваются буквально со всей страны.





Айсен Николаев глава Якутии Практически мы уже потушили в пять раз больше пожаров, чем за весь прошлый год. Это действительно дорогого стоит. За потушенными пожарами стоит огромный труд тысяч людей, которые сегодня реально борются с огненной стихией.

По решению главы МЧС РФ в Якутию были направлены два самолета-амфибии Бе-200. Они уже приступили к работе на территории со сложной обстановкой. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка из специалистов ведомства.

По поручению Владимира Путина помощь в тушении пожаров оказывает и Минобороны РФ. В состав группировки входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76. В департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства рассказали, что за все время выполнения задачи авиация Минобороны совершила 203 сброса более 2,3 тысячи тонн воды. Также авиация перевезла 290 специалистов противопожарной службы и свыше 37,5 тонны грузов.

В Горном районе, откуда дым и гарь идут на Якутск, в настоящее время задействованы 647 человек и 92 единицы техники, отметил глава улуса Никита Андреев. Для поддержки и защиты населенных пунктов используется техника от пожарных частей МЧС.



Глава МЧС прилетел в Карелию из-за пожаров

Председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков сообщил, что власти Якутии выделили районам с действующими лесными пожарами продовольственные наборы, технику и авиационное топливо.

"На сегодняшний день из материального резерва республики уже выделено десяти муниципальным районам индивидуальное питание, мягкие мобильные резервуары, ранцевые огнетушители, генераторы. Хочу отметить, что более 50 тонн авиационного топлива сегодня выделено из республиканского резерва для работы авиации министерства обороны и МЧС РФ", – рассказал Лепчиков.

Местные жители стараются помочь в борьбе с лесными пожарами, в том числе необычными способами. Экоактивистка Роза Дьячковская заявила, что привлекла внимание к проблеме голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. В аккаунте актера в Instagram появились десятки сообщений с хештегом #SaveYakutia.





Роза Дьячковская экоактивистка Сегодня Лео активный в Instagram, написал мне, как идут дела, я сказала, что все новости в России сейчас про него. Он сказал, что в курсе про это, его фонд расследует дело о пожарах в Сибири, скоро примут меры.

Глава республики Айсен Николаев в беседе с РБК заявил, что власти Якутии не получали от Ди Каприо никаких официальных предложений о помощи. "Если получим, то, конечно, будем рады, если приедет и окажет какую-то помощь. Правда, я не очень хорошо себе представляю, что он может сейчас сделать, сидя в Голливуде, для тушения якутских пожаров", – заявил Николаев.

Он добавил, что реальную помощь Якутии оказывают МЧС, Минобороны и Рослесхоз.

