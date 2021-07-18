Два самолета Бе-200 направили в Якутию для тушения природных пожаров

16:32
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава МЧС России Евгений Зиничев решил направить в Якутию два самолета Бе-200 для тушения природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с ухудшением обстановки с природными пожарами в Якутии по решению главы МЧС России Евгения Зиничева для тушения дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России", – говорится в сообщении.
Воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра прибудет в город Мирный в течение суток. Кроме того, ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.
Ранее сообщалось, что на территории России зарегистрировано более 550 природных пожаров. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек.
Также с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей.
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