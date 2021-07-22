В Гидрометцентре рассказали, когда в Якутии перестанут возникать новые лесные пожары

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В ближайшие дни в Якутию придут дожди, благодаря котором ситуация с лесными пожарами существенно улучшится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что уже к концу следующей недели в регионе перестанут появляться новые очаги возгораний. При этом синоптик добавил, что дожди не помогут прекратить распространение уже действующих пожаров, так как огнем охвачена слишком большая площадь.

"В Якутии пройдут дожди. К концу недели, если говорить о метеорологических показателях пожарной опасности, ситуация существенно улучшится. Новых пожаров точно не возникнет, но борьба с существующими очень сложна", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Таким образом, в период с 22 по 24 июля в Якутии ожидается прохождение серии циклонов. Небольшой, но местами умеренный дождь прогнозируется в Оленекском, Мирнинском, Ленском районах, в Верхоянье и в Вилюйской группе, а также в Хангаласском, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском и заречных районах.

В Якутии из-за лесных пожаров уже месяц действует режим ЧС. Накануне стало известно, что из-за едкого дыма к медикам обратились более 100 человек. В регионе специальной авиацией сейчас вызывают искусственные дожди.