EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Авиакомпания EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", – отметили в авиакомпании.

Уточняется, что четыре рейса в неделю предназначены для полетов в Хургаду, еще три – в Шарм-эш-Шейх.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщила о готовности с 9 августа начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Уточнялось, что для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты перевозчика будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю.

Позже Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх "Аэрофлоту", "Победе", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air. Тем не менее, они смогут воспользоваться допусками только в том случае, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.

До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.

