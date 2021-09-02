Ростуризм рассчитывает на возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в ведомстве рассчитывают на восстановление чартерных маршрутов на курорты Египта, передает ТАСС.

"Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом", – заявила специалист.

На данный момент авиасообщение между странами доступно в ограниченном режиме. С 9 августа были открыты по пять еженедельных рейсов по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх.

Изначально полеты между Россией и Египтом были ограничены в 2015 году, после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В 2018 году пассажирам снова стали доступны рейсы до Каира.

