Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Фото: ТАСС/Владимир Медведев

Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири. Они учли показания очевидцев и масштабы разрушений, сообщает "Мир 24".

Метеорит повалил лес на участке, чья площадь сопоставима с площадью современного Гонконга. На месте предполагаемого падения метеорита не осталось заметного кратера. Специалисты заявили, что метеорит был крупнее, чем считалось. Как показывают современные технологии, метеорит был около 75 метров в диаметре. Сила взрыва превышала 20 мегатонн.

Ученые считают, что метеорит, скорее всего, развалился на части и взорвался на высоте 12-17 километров. Поэтому область поражения охватила 5-12 километров. Эксперты заявили, что подобные катаклизмы случаются очень редко и приносят огромные разрушения. Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Однако официальных сведений о пострадавших при падении Тунгусского метеорита нет. Авторы исследования опираются на исторические свидетельства и заявляют, что минимум три человека погибли при взрыве или спустя несколько дней после него. Люди могли погибнуть от взрывной волны и ожогов. Также падение метеорита спровоцировало лесные пожары, и это тоже могло унести жизни.

Известно, что в 1908 году в районе падения метеорита в Восточной Сибири проживало около 2000 человек. Непосредственно в зоне поражения находилось около 30 человек.

Ранее в Сети появилась видеозапись с автомобильного регистратора. Видео было сделано в поселке Тура на севере Красноярского края. В ночном небе виден светящийся объект – он летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт. Запись длится несколько секунд, после чего обрывается.

