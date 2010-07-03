Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири. Они учли показания очевидцев и масштабы разрушений, сообщает "Мир 24".
Метеорит повалил лес на участке, чья площадь сопоставима с площадью современного Гонконга. На месте предполагаемого падения метеорита не осталось заметного кратера. Специалисты заявили, что метеорит был крупнее, чем считалось. Как показывают современные технологии, метеорит был около 75 метров в диаметре. Сила взрыва превышала 20 мегатонн.
Ученые считают, что метеорит, скорее всего, развалился на части и взорвался на высоте 12-17 километров. Поэтому область поражения охватила 5-12 километров. Эксперты заявили, что подобные катаклизмы случаются очень редко и приносят огромные разрушения. Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Однако официальных сведений о пострадавших при падении Тунгусского метеорита нет. Авторы исследования опираются на исторические свидетельства и заявляют, что минимум три человека погибли при взрыве или спустя несколько дней после него. Люди могли погибнуть от взрывной волны и ожогов. Также падение метеорита спровоцировало лесные пожары, и это тоже могло унести жизни.
Известно, что в 1908 году в районе падения метеорита в Восточной Сибири проживало около 2000 человек. Непосредственно в зоне поражения находилось около 30 человек.
Ранее в Сети появилась видеозапись с автомобильного регистратора. Видео было сделано в поселке Тура на севере Красноярского края. В ночном небе виден светящийся объект – он летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт. Запись длится несколько секунд, после чего обрывается.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.