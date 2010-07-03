Очевидцы сняли на видео падающий в Эвенкии "метеорит"

Видео: vk.com/eniseytvchannel

Пользователи Сети обсуждают кадры с автомобильного регистратора. Видео было сделано в поселке Тура на севере Красноярского края.

В ночном небе виден светящийся объект – он летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт. Сама запись длится несколько секунд, после чего обрывается.

"Гуляли с семьей, вдруг стало резко тепло и светло. Люди в восторге, мессенджеры переполнены сообщениями. Эвенкия прославилась еще раз: тут был тунгусский метеорит, сейчас будет второй", – цитирует телеканал "Енисей" очевидца Петра Бондарева.

В единой дежурной диспетчерской службе Эвенкийского района РИА Новости заявили, никаких разрушений или последствий падения не зафиксировано. "Экстренные службы не намерены добираться в предполагаемое место падения, так как оно труднодоступно", – сообщили в ведомстве.

В феврале в Венесуэле упал метеорит. Огненный шар в небе запечатлели очевидцы. Падение небесного тела было видно из Каракаса и соседних штатов. Метеорит приземлился в окрестностях города Валенсия. Судя по кадрам, на месте его падения загорелась трава.