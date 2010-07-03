Три человека пропали без вести во время паводка в Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Три жителя Иркутской области, в том числе ребенок, пропали без вести во время дождевого паводка, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, из затопленных домов в Евдокимовском по реке на лодке самостоятельно попытались перебраться шесть человек: родители с ребенком, два старика и пожилая женщина. В какой-то момент лодка перевернулась, в результате четверо выплыли, а 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчину унесло. В другом населенном пункте унесло женщину.

Из-за ЧП подтоплено более 2,7 тысячи жилых домов в 27 населенных пунктах региона. Следственное управление СКР проводит доследственную проверку в том числе на предмет халатности должностных лиц, которые должны были организовать эвакуацию.

В Иркутской области паводок подтопил 20 населенных пунктов

Ранее сообщалось, что более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области. В них проживают 4744 человека, в том числе 865 детей. Причиной подтоплений стали обильные осадки и подъем уровня воды в реках в Иркутской области.

Уровень воды в реке Ие в настоящее время составляет 907 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров. По прогнозу Гидрометцентра ожидается повышение уровня до 1050 сантиметров.