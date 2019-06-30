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29 июня, 21:35 (обновлено 30.06.2019 00:00)
29 июня, 21:35
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Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
Владимир Путин дал поручения в связи с наводнением в Иркутской области.
В японской Осаке завершился саммит G20. Глава государства прилетел из Японии в Братск, где проходит совещание, передает РИА Новости.
"Первое – нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", – отметил он.
Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах, сказал Путин. Ситуацию с ценами на товары первой необходимости он поручил взять под жесткий контроль ФАС и МВД, чтобы противостоять спекулянтам.
Президент подчеркнул, что план по восстановлению жилья нужен как можно скорее, чтобы люди не оказались в палатках, когда похолодает. "Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре", – добавил глава государства.
Выплаты пострадавшим нужно начать сегодня, отметил глава государства. "Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк, но обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, но и как доложил министр финансов, они должны быть здесь, в регионе", – объяснил он.
Губернатору поручено взять это под контроль. "Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно", – сообщил Путин.
Поручено также создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.
Детей из пострадавших районов должны отправить в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младших детей необходимо разместить вместе с родителями, обратил внимание глава государства.
"Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов, но я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только здесь рядом где-то, но и в целом по стране", – заявил он.
В Иркутской области эвакуировали более 500 человек
МЧС, руководство Иркутской области, профильные федеральным министерствам должны оценить объем восстановительных работ. Им нужно будет определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы. Самолет Ил-76 МЧС РФ с 30 тоннами гуманитарной помощи на борту уже вылетел из подмосковного Раменского в Иркутскую область.
Туда также направилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Управление службы держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях. Идет мониторинг на территории города Тулуна, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в регионе обеспечен контроль над работой пунктов временного размещения для пострадавших. В них проверяется качество еды и питьевой воды.
Специалисты определили группы риска, подлежащие вакцинации против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне. Создан запас необходимых средств для дезинфекции в зданиях пострадавших районов. Следующее заседание по ЧП Путин проведет 3 июля в Москве.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены свыше 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Более тысячи человек эвакуировано.
Согласно последним данным МЧС России, погибли пять человек, судьба двоих неизвестна, в том числе одного ребенка. Еще 97 госпитализированы. В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек. Пострадало 353 человека, из них 32 ребенка.
"Эвакуированы 1161 человек. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников", - сообщил он.
По словам главы МЧС, в пунктах временного размещения оказывается вся необходимая помощь.
"Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения", – сказал он.
Правительство РФ выделило 662 миллиона рублей для оказания разовой финансовой пострадавшим.
"Это первичный транш, далее по мере информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных денежных средств", – уточнили в МЧС.
На единовременную материальную помощь пойдет по 10 тысяч рублей, на финансовую помощь в связи с утратой имущества – от 50 тысяч по 100 тысяч рублей, в связи с причинением вреда здоровью – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Родственникам погибших – по миллиону рублей и возмещение затрат на погребение.
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