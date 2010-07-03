В поезда Москва – Чита и Улан-Удэ – Москва включили допвагоны из-за ЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с подтопленнием территорий в Иркутской области дополнительно включены вагоны в пассажирские поезда Москва – Чита, Новосибирск – Владивосток, Улан-Удэ – Москва, сообщает пресс-служба РЖД.

"В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура, затоплен автомобильный мост в Тулуне, перекрыта федеральная трасса Красноярск – Иркутск. Железная дорога от паводка не пострадала, движение поездов все дни осуществлялось по графику и под контролем специалистов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации пассажирского сообщения с правобережной частью города в Тулуне организовано движение электропоезда до станции "Азей". На данный момент более двух тысяч человек воспользовались этим маршрутом.

Сформировано 12 противоразмывных поездов, на круглосуточном дежурстве находятся 19 пожарных поездов и 12 восстановительных.

Муниципалитетам, пострадавшим от наводнения, предоставляют тяжелую автомобильную технику и производственные помещения для размещения эвакуированных людей.

Кроме того, пассажирскими поездами отправлено 3,5 тонны гуманитарной помощи и оборудования. Компанией организован сбор средств, вещей первой необходимости, продуктов, одежды, воды.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что 3 июля Владимиру Путину будет предоставлен доклад о ходе ликвидации последствий паводка.

"Докладывайте мне. В среду президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа", – обратился Медведев к своему заместителю Виталию Мутко в ходе встречи с вице-премьерами.

27 июня сообщалось о подтоплении более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков, где проживают 4744 человека, в том числе 865 детей. Днем позже появилась информация, что были подтоплены более 2,7 тысячи жилых домов в 27 населенных пунктах Иркутской области.

По последним данным, 12 человек погибли, несколько числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились более 600 человек.

Следственный комитет проводит доследственную проверку на предмет халатности должностных лиц, которые должны были организовать эвакуацию.



В Иркутской области паводок подтопил 20 населенных пунктов

В Генпрокуратуре сообщили, что в ряде районов Иркутской области были выявлены факты "неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В ведомстве подчеркнули, что уже приняты меры "в отношении органов МЧС и местного самоуправления".

