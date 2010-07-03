Красноярский губернатор жестко ответил на вопрос пострадавшей

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск жестко ответил местной жительнице, которая спросила его о состоянии дороги. Усс заявил, что женщина "качает права". Видеозапись встречи главы региона с гражданами распространилась в соцсетях.
Женщина спросила, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет. Она интересовалась, пришлют ли вертолеты за людьми в таком случае.
"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели... Если ее размоет, значит, ее восстановят", – сказал Усс.
Из-за дождей на востоке Красноярского края осложнилась паводковая ситуация. Мэр Канска Андрей Береснев 30 июня говорил, что из-за паводка в городе ввели режим ЧС. Подтоплены оказались 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб. Из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей – 42 человека и необходимая техника.
В зоне подтопления оказались 79 придомовых участков жилых домов. На этой территории проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Красноярского края заявил, что пик опасности уже пройден, и главная задача сейчас состоит в обеспечении сохранности имущества и компенсации ущерба.
Ранее сообщалось, что в МЧС России не прогнозируют новых подтоплений в Иркутской области.
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