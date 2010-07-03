МЧС не прогнозирует новых подтоплений в Иркутской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МЧС России не прогнозируют новых подтоплений в Иркутской области.

"Прогнозируется снижение уровня рек, подтопление населенных пунктов не ожидается", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

На сайте МЧС по региону говорится, что на реках Ока, Ия, Бирюса отмечается понижение уровня воды на 60-180 сантиметров, на реке Уде в районе поселка Октябрьский – на 185 сантиметров, на участке Нижнеудинск – Широково и на остальных реках области – на 10-25 сантиметров.

При этом 3 и 4 июля в западных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Подтопленными остаются около 40 населенных пунктов. Специалисты химзащиты начали дезинфекцию территорий. Полиция борется с мародерами, несколько человек уже задержали.

"Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления оказались 143 улицы протяженностью 62,7 километра. Повреждены два автомобильных моста", – рассказали в МЧС.

Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в Тулуне возобновлено.

"Опоры моста проверили, сделали максимально возможное, чтобы сделать это быстро. Насыпь переувлажненная – специально проверили, только после этого запускаются автомобили", – рассказал журналистам председатель областного правительства Руслан Болотов.

По последним данным, число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 неизвестна.

Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра и продолжает расти. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома.

29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.

