МЧС не прогнозирует новых подтоплений в Иркутской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В МЧС России не прогнозируют новых подтоплений в Иркутской области.
"Прогнозируется снижение уровня рек, подтопление населенных пунктов не ожидается", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.
На сайте МЧС по региону говорится, что на реках Ока, Ия, Бирюса отмечается понижение уровня воды на 60-180 сантиметров, на реке Уде в районе поселка Октябрьский – на 185 сантиметров, на участке Нижнеудинск – Широково и на остальных реках области – на 10-25 сантиметров.
При этом 3 и 4 июля в западных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
Подтопленными остаются около 40 населенных пунктов. Специалисты химзащиты начали дезинфекцию территорий. Полиция борется с мародерами, несколько человек уже задержали.
"Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления оказались 143 улицы протяженностью 62,7 километра. Повреждены два автомобильных моста", – рассказали в МЧС.
Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в Тулуне возобновлено.
"Опоры моста проверили, сделали максимально возможное, чтобы сделать это быстро. Насыпь переувлажненная – специально проверили, только после этого запускаются автомобили", – рассказал журналистам председатель областного правительства Руслан Болотов.
По последним данным, число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 неизвестна.
Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра и продолжает расти. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома.
29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.
Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.
Гуманитарная помощь из Москвы доставлена в Иркутскую область
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.